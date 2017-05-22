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В ночь на субботу региональная Госавтоинспекция вновь организовала проверку на трезвость для орловских автомобилистов

С полуночи на Болховском шоссе расположились сразу 5 экипажей ДПС.

Инспекторы задались задачей проверять все автомобили, не пропуская ни одного. Рейд проводился с ноля часов до двух часов ночи. Рейд проводился на перекрестке улицы Раздольной и Болховского шоссе. Как отметила Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС, водители стали более дисциплинированными, но, чтобы не усыплять их бдительность, инспекторы ГИБДД проводят эти рейды на постоянной основе.

За два часа интенсивной работы нетрезвых водителей на Болховском шоссе инспекторы так и не обнаружили. Зато выявили массу других нарушений. В их числе глухая тонировка передних автостекол. При поворотах и проезде перекрестков эти водители управляют почти наугад, считают инспекторы.

Что касается нетрезвых водителей, то за выходные их задержано 11. Санкции к нарушителям стандартные: 30-тысячный штраф, административный арест и лишение прав.


Иван Суверин
22 мая 2017 года

 


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