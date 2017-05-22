Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Градус проверок» - повышается. 11 водителей временно станут пешеходами.



- Домой! Из региона депортировано 6 иностранцев, въезд которым в России теперь запрещен.



- Посетителей выставки – в баню!

Именно там можно увидеть, как жили наши предки.



- Уроки преодоления. На старт вышли люди с неограниченным желанием победить.



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Вести-Орёл

22 мая 2017 года







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