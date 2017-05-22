Новости версия для печати Отбыл наказание – уезжай на родину Полиция депортировала из России иностранных граждан, у которых закончился срок заключения.



Все шесть человек были осуждены за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, к примеру, самый «минимальный» срок – 8 лет. Правда, совершили они их не в Орле, а в столице, здесь же отбывали наказание в колонии строго режима. На родину отправили граждан Узбекистана, Таджикистана и Армении.

Виктория Луферова, начальник отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Орловской области: «Все иностранные граждане отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких умышленных преступлений. Такие мероприятия проводятся у нас очень часто. На данный момент мы депортировали уже 32 иностранных гражданина». Въезд в Россию теперь для этих граждан запрещен. Преступников довозят до Москвы, там передают в руки пограничников. Подобные «рейды» проходят 2-3 раза в месяц. На сегодняшний день депортации ожидают еще семь человек.





Мария Семак

22 мая 2017 года







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