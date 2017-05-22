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Прокуратура потребовала возобновить уголовное делу о невыплате зарплаты работникам орловского завода «Дормаш»

Заводской районный суд отклонил жалобу генерального директора ЗАО «Дормаш» Вячеслава Гудкова, требовавшего отменить решение прокуратуры, которая признала незаконным прекращение уголовного дела в отношении главы предприятия.

По материалам расследования, на октябрь 2015 года «Дормаш» задолжал работникам более 43-х миллионов. При этом свыше трёх месяцев 562 работникам завода зарплата выплачивалась лишь наполовину, 48 заводчанам свыше двух месяцев платили ниже установленного законом минимума, труд пятерых рабочих на протяжении двух месяцев вовсе не оплачивался.

В этой связи прокуратура потребовала возобновить уголовное судопроизводство.
Елена Семина, старший помощник прокурора области: «При рассмотрении в суде жалобы Гудкова, в нарушение требований статьи 125 УПК РФ, согласно которой должна быть обеспечена явка лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалованным решением, работники предприятия не были вызваны в суд, чем существенно были нарушены их конституционные права как участников уголовного судопроизводства. А также были допущены иные грубые нарушения законодательства. Прокуратура Орловской области обжаловала это решение в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам орловского областного суда согласилась с доводами прокуратуры о фундаментальных нарушениях закона, допущенных Заводским районным судом города Орла при рассмотрении жалобы Гудкова, и отменила постановления с направлением материалов на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе».



Иван Суверин
22 мая 2017 года

 


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