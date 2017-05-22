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понедельник
22.05.2017
23:28:38
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Прокуратура потребовала возобновить уголовное делу о невыплате зарплаты работникам орловского завода «Дормаш»Заводской районный суд отклонил жалобу генерального директора ЗАО «Дормаш» Вячеслава Гудкова, требовавшего отменить решение прокуратуры, которая признала незаконным прекращение уголовного дела в отношении главы предприятия.
По материалам расследования, на октябрь 2015 года «Дормаш» задолжал работникам более 43-х миллионов. При этом свыше трёх месяцев 562 работникам завода зарплата выплачивалась лишь наполовину, 48 заводчанам свыше двух месяцев платили ниже установленного законом минимума, труд пятерых рабочих на протяжении двух месяцев вовсе не оплачивался.
В этой связи прокуратура потребовала возобновить уголовное судопроизводство.
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