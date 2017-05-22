Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета соберутся на очередную сессию 26 мая Эту дату назначили сегодня на заседании президиума.



Среди вопросов – бюджетные и социальные. Депутаты обсудят изменения в региональный Закон об ответственности за административные нарушения и в программу наказов избирателей, поговорят о границах Мценского района и обсудят возможность присвоить селу Протасово Малоархангельского района почетного звания «Населенный Пункт воинской доблести». Кроме того, готовится обращение к депутатам Госдумы о дополнительных мерах борьбы против «интернет-групп» смерти.





Татьяна Напольских

22 мая 2017 года







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