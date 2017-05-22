Новости версия для печати Нарисуйте Орел на деньгах В конце 2017 года Центробанк выпустит новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Наш город, к сожалению, на них не появится. Но в будущем – мы можем претендовать на победу. Орловское отделение Банка России провело конкурс рисунков.



Памятник генералу Ермолову, здание Центробанка, памятник Лескову и усадьба в Спасском. Эти места не только любимы орловцами и гостями города. Они могут украшать и банкноты, считают организаторы конкурса рисунков.

Александр Устенко, заместитель управляющего отделением Орёл ГУ Банка России по ЦФО: «Мы понимаем: реально заинтересовать и вовлечь юных школьников в изучение финансовых азов можно только используя нестандартные итворческие подходы. Это должно быть и полезно, и интересно». 64 работы. Разные стили, жанры и техники. Некоторые участники не просто представили на суд жюри рисунок, но и оформили его как банкноту – с купонными полями и водяными знаками.



«Лучший макет банкноты», «Приз зрительских симпатий», дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени – награды получили 20 воспитанников школ искусств Орла.





Надежда Невматулина

22 мая 2017 года







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