Новости версия для печати В Орле в районе пожарно-спасательной части на Веселой слободе был найден двухлетний ребенок Мальчика обнаружил вечером на улице Полесской случайный прохожий и отвел к спасателям.



Ребенок не смог ничего рассказать про свою семью и про себя. В пожарной части он провел около двух с половиной часов: сотрудники МЧС обратились в полицию. Родители не подавали заявлений о пропаже мальчика. В итоге поисковый отряд Лиза Алерт сообщил о том, что найдены родители малыша. А уже сегодня в региональном УМВД сообщили, что на мать двухлетнего ребенка составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Известно также, что семья мальчика состоит на учете, как неблагополучная.





Юлия Сулим

22 мая 2017 года







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