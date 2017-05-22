В индустриальном парке «Зеленая роща» в Мценском районе будут реализованы инвестиционные проекты

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понедельник
22.05.2017
23:28:42
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В индустриальном парке «Зеленая роща» в Мценском районе будут реализованы инвестиционные проектыПо четырем проектам уже заключены договоры аренды земельных участков.
Как сообщили в администрации Орловской области, эти проекты предполагают строительство завода по глубокой переработке пшеницы, предприятия по производству фармацевтических средства и по производству белковых кормов и аминокислот, а также комплекса теплиц. Еще пять инвесторов уже оформили предварительные документы для рассмотрения и заключения договора аренды. В настоящий момент в индустриальном парке «Зеленая роща» реализовано два инвестиционных проекта. Здесь работают «Центральная крупяная компания» и «Мценский завод по обработке цветных металлов».
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