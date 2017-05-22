Новости версия для печати В некоторых сельских школах Орловской области будут обустроены тёплые санузлы О каких конкретно школах речь , пока не уточняется.



Известно, что в четырех учебных заведениях санузлы будут построены заново, а более чем в 10 – под туалеты отдадут неиспользуемые школьные помещения.



О том, когда ждать обещанных благ, сегодня на аппаратном совещании доложил губернатору руководитель регионального Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин: «По результатам проведённого мониторинга и представленной информации, муниципальными образованиями определена потребность в тёплых санитарных узлах по 83 образовательным учреждениям. Для этого необходимо выделение финансирования в объёме 70 млн. рублей в разрезе двухлетнего перспективного планирования. Заложено по этому году 20 миллионов. У нас подготовлена ПСД на капитальные вложения по четырём. На эти четыре требуется 6,2 млн. рублей. Параллельно на оставшиеся 13,8 в целях экономии бюджетных средств и ускорения работ принято решение о возможности переустройства в отдельных школах неиспользуемых помещений 1 этажа под санитарные узлы. При этом объём финансирования сокращается на 30%, государственная экспертиза не требуется. Таких объектов будет более 10, в зависимости от составления смет.



Мы сейчас силами «ОрёлГосзаказчика» провели выездные обследование. Делаем типовой проект переустройства внутри помещений и делаем сметы. Срок изготовления у нас первое июня».



Торги по объектам будут короткие – 20-дневные, заверил Денис Блохин. Санузлы будут готовы к началу нового учебного года.





Татьяна Курбатова

22 мая 2017 года







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