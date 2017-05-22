Новости версия для печати Двое детей пострадали в результате ДТП на улице Маринченко в Орле в минувшие выходные В результате столкновения скутера и мотоцикла травмы получил шестилетний ребенок.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, ДТП с участием сразу двух несовершеннолетних детей было зарегистрировано 21 мая в 20:10. 13-летний мальчик, управляя мотоциклом без номерных знаков, при движении по прилегающей территории к дому №3 по улице Маринченко, допустил наезд на велосипедиста, мальчика 6 лет. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, и скорой медицинской помощью был доставлен в детскую областную больницу. Об ребенка находились без сопровождения взрослых.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 28 ДТП. В четырех авариях пострадали пять человек. Также за выходные стражи порядка задержали на дорогах 11 нетрезвых водителей.





Юлия Сулим

22 мая 2017 года







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