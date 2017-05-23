Новости версия для печати 23 мая в орловском Краеведческом музее состоятся мероприятия, посвященные российской революции 1917 года Начало в 12:00.



В орловском Краеведческом музее состоятся мероприятия, посвященные российской революции 1917 года - открытие выставки из фондов ОКМ и Госархива Орловской области и международная научная конференция «1917 год в российской провинции», в которой примут участие ведущие ученые из крупнейших образовательных и научных центров.





Орловское Информбюро

23 мая 2017 года







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