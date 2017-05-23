Новости версия для печати В театре "Свободное пространство" выступят звёзды российского кинематографа Юрий Назаров и Людмила Мальцева Дуэт образовался несколько лет назад. С тех пор артисты успешно гастролируют по России и дарят публике полюбившиеся песни из кинофильмов, романсы и стихи.



В Орле их выступление с концертной программой, которая включает стихи Петрарки, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Цветаевой, старые романсы и казачьи донские песни, состоится впервые.



Выступление народного артиста СССР Юрия Назарова и Заслуженной артистки России Людмилы Мальцевой пройдет 23 мая.





Ольга Борисова

23 мая 2017 года







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