Новости версия для печати 25 мая в прокуратуре пройдет прием граждан, чьи права на льготное получение медикаментов были нарушены Перебои в обеспечении лекарствами льготной категории населения, к сожалению, возникают часто.



Если вы столкнулись с такой проблемой, то 25 мая можете обратиться с жалобой в органы прокуратуры, по адресу г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17а.



Дополнительную информацию можно получить по телефону (8486-2) 40-56-49





Мария Семак

23 мая 2017 года







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