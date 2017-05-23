25 мая в прокуратуре пройдет прием граждан, чьи права на льготное получение медикаментов были нарушены

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вторник
23.05.2017
15:59:43
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25 мая в прокуратуре пройдет прием граждан, чьи права на льготное получение медикаментов были нарушеныПеребои в обеспечении лекарствами льготной категории населения, к сожалению, возникают часто.
Если вы столкнулись с такой проблемой, то 25 мая можете обратиться с жалобой в органы прокуратуры, по адресу г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17а.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (8486-2) 40-56-49
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