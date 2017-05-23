Новости версия для печати 24 мая в школах Орла состоятся последние звонки В этот день в областном центре будут усилены меры безопасности.



В частности, УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить безопасное движение автотранспорта в местах проведения праздника и организовать дежурство сотрудников: с 8.30 до 14 часов — в общеобразовательных учреждениях, с полудня до полуночи - в местах коллективного отдыха.



Дополнительные наряды будут дежурить на площади Ленина, в Городском парке культуры и отдыха, Детском парке, сквере Гуртьева, парке Победы, парке «Ботаника», на берегу реки Орлик в районе Дворянского гнезда, а также – в зоне отдыха Медведевского леса по улице Рощинской.





Юлия Сулим

23 мая 2017 года







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