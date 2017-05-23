24 мая в школах Орла состоятся последние звонки

|
вторник
23.05.2017
15:59:56
|
|
24 мая в школах Орла состоятся последние звонкиВ этот день в областном центре будут усилены меры безопасности.
В частности, УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить безопасное движение автотранспорта в местах проведения праздника и организовать дежурство сотрудников: с 8.30 до 14 часов — в общеобразовательных учреждениях, с полудня до полуночи - в местах коллективного отдыха.
Дополнительные наряды будут дежурить на площади Ленина, в Городском парке культуры и отдыха, Детском парке, сквере Гуртьева, парке Победы, парке «Ботаника», на берегу реки Орлик в районе Дворянского гнезда, а также – в зоне отдыха Медведевского леса по улице Рощинской.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта