Новости версия для печати Вадим Потомский: муниципальные предприятия должны взять на себя управление «брошенными» домами Напряжение с вывозом ТБО в Орле удалось снять, однако проблема до конца не решена.



Мусорную тему обсудили сегодня на оперативном совещании в администрации региона.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Там где, не выбрана управляющая компания, это не значит, что эти дома брошены. Есть муниципальные предприятия, которые в состоянии их взять. Я понимаю, что они не выгодные, я понимаю, что они убыточные, но там живут люди, которые платят все платежи – и за жилищную, и за коммунальную услугу. Поэтому говорить, что там не выбрана управляющая компания и нет какого-то решения, этого я слышать не хочу». По мнению Вадима Потомского, если необходимо повышать тариф, нужно это делать, но без популизма. Все должно быть четко просчитано и обосновано, и никаких резких скачков в квитанциях.





Оксана Гранн

22 мая 2017 года







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