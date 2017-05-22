Новости версия для печати Сегодня днем в Советском районе Орла произошло ДТП с участием ребенка-пешехода Пострадавшую школьницу пришлось госпитализировать.



В детскую областную клиническую больницу бригада скорой помощи доставила девочку с улицы Лескова. Именно там она угодила под автомобиль «Нива», которым управлял пожилой водитель. Как сообщили в ГИБДД, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По итогам первичного осмотра у пострадавшей диагностированы ушибы грудной клетки и позвоночника.



Как показало освидетельствование, водитель оказался трезвым. По факту ДТП возбуждено административное расследование.





Иван Суверин

22 мая 2017 года







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