Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По законам физики. Почему А и Б построили дома на трубе?



- Есть такое призвание. В регионе назван «Учитель года»



- Опасная зебра. В Орле под колеса авто попала школьница.



- Дорога домой. Из региона депортировано шесть мигрантов.



-«Сокровища» «Светлой жизни». Что подняли водолазы при очистке дна?



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Вести-Орёл

22 мая 2017 года







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