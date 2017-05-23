Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует Неделя бизнеса В мероприятиях примут участие члены регионального правительства, представители орловской Торгово-промышленной палаты, бизнес-сообществ и научных кругов.



Уже в четверг, 25 мая, в рамках Недели бизнеса откроется Форум предпринимателей Орловской области. Его цель - познакомить начинающих предпринимателей с возможностями развития бизнеса в нашем регионе, а также - поиск потенциальных инвесторов. Форум будет проводиться на базе ТМК «ГРИНН».





Юлия Сулим

23 мая 2017 года







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