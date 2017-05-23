На улицах Орла появятся автоматы для продажи молока

|
вторник
23.05.2017
15:59:35
|
|
На улицах Орла появятся автоматы для продажи молокаИх установит брянская фирма «Молочные реки».
В компании утверждают что молоко, которое предложат орловцам, будет самым свежим. После дойки его охладят и разольют по ёмкостям. Затем оперативно доставят к автоматам для продажи. Кстати, весь путь «от коровы» до прилавка не должен занимать более шести часов. Как ожидается, такие устройства установят по восьми адресам Орла. Это улицы Черкасская, Советская, Приборостроительная, Латышских стрелков, Металлургов, Космонавтов, 2-я и 3-я Курские. Срок установки автоматов – ближайшие два года.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта