Новости версия для печати На улицах Орла появятся автоматы для продажи молока Их установит брянская фирма «Молочные реки».



В компании утверждают что молоко, которое предложат орловцам, будет самым свежим. После дойки его охладят и разольют по ёмкостям. Затем оперативно доставят к автоматам для продажи. Кстати, весь путь «от коровы» до прилавка не должен занимать более шести часов. Как ожидается, такие устройства установят по восьми адресам Орла. Это улицы Черкасская, Советская, Приборостроительная, Латышских стрелков, Металлургов, Космонавтов, 2-я и 3-я Курские. Срок установки автоматов – ближайшие два года.





Юлия Сулим

23 мая 2017 года







На главную страницу





