Новости версия для печати Ярмарку хозтоваров у Центрального рынка в Орле (улица Гагарина, 8) никуда переносить не будут Об этом сообщили в администрации города.



Ранее предприниматели, узнав о планах частного инвестора построить на участке гостиницу, обратились к властям с просьбой сохранить ярмарку и 118 рабочих мест. Как пояснил заместитель главы администрации Орла Артем Митасов, земельный участок по ул. Гагарина находится в границе защитной зоны объектов культурного наследия, где законом запрещено строительство капитальных объектов. Поэтому вопрос о закрытии универсальной ярмарки администрацией не рассматривается.





Юлия Сулим

23 мая 2017 года







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