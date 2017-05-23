Новости версия для печати ГИБДД: в Орле разыскивают очевидцев ДТП с участием маршрутного ПАЗа ЧП случилось в минувшие выходные.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, 20 мая примерно в 21:30 на остановке общественного транспорта «Южный рынок» в районе магазина «Стрела» произошло падение пассажира, женщины, при выходе из салона маршрутного автобуса ПАЗ. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Автобус двигался по маршруту со стороны ТМК ГРИНН в стороны центра города. Очевидцев происшествия просьба позвонить по телефонам: 72-90-92 либо в дежурную часть: 72-90-00.





Вести-Орёл

23 мая 2017 года







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