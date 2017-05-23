Новости версия для печати Для любителей рыбалки в Орловском районе оборудовано новое место Большое рыбное новоселье произошло на озере Круглое в деревне Малая Фоминка.



Около полутысячи мальков карасей получили здесь прописку. Ранее рыбу на этом водоеме уничтожили браконьеры – в результате ловли электроудочками. В итоге озеро с чистой водой осталось с замусоренными берегами и почти полным отсутствием рыбы. Сейчас энтузиасты планирует привести и берега в порядок.





Ольга Борисова

23 мая 2017 года







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