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В Орле выбрали учителя года

22 мая были вручены награды победителям ежегодного областного конкурса профессионального мастерства среди учителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей детских садов.

Первый приз получила Лариса Добродеева, преподаватель английского языка ливенской гимназии. Именно она будет представлять область на всероссийском этапе конкурса.

Учительский путь Ларисы Добродеевой начался 14 лет назад. «Учитель года» - звание почетное, но и ответственность немалая. Ведь теперь именно ей предстоит отстаивать честь нашего региона на Всероссийском этапе профессионального конкурса.

У каждого мастера свои секреты. Лариса Викторовна преподает детям английский язык в ливенской гимназии. На вопрос – как удержать внимание детей – отвечает не задумываясь.
Лариса Добродеева, победитель областного конкурса «Учитель года»: «Быть искренним, и разным каждый урок. Чтобы урок не был скучным, монотонным. Дети сразу видят скуку и если учитель не заинтересован, то и дети тоже теряют интерес к предмету».
Победителям в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют» были вручены дипломы и денежные премии. Поздравили и победителей областных этапов конкурса, собрав на одной сцене лучших педагогов из разных районов и городов региона.

Без малого тридцать лет в регионе выбирают лучших педагогов года, добавляя новые номинации. В этот раз появился «Педагогический дебют». 34 молодых специалиста представили свои новаторские программы. Всего же в ежегодном профессиональном конкурсе участие приняли 86 человек.


Мария Семак
23 мая 2017 года

 


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