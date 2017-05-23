Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- На пути огня. В Урицком районе прошли учения по ликвидации условного природного пожара.



- Считанные дни – до лета. Дно водоемов в местах массового отдыха обследовали водолазы.



- У руля – молодежь. Профсоюзы выбирали будущих лидеров своего движения.



- Умение держать удар – на глазах у всего города.

Чтобы «заразить» мальчишек тайским боксом, ринг развернули прямо на площади.



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Вести-Орёл

23 мая 2017 года







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