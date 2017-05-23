Новости версия для печати Арбитражный суд региона отклонил иск компании «Черкизово» к Орловской области Сумма иска была более 324 миллионов рублей.



В 2014 году на свиноводческом комплексе компании произошла вспышка африканской чумы свиней. В итоге пришлось уничтожить 27 тысяч голов. Компания посчитала, что потери им должен возместить областной бюджет, но арбитраж такую позицию не поддержал.





Татьяна Напольских

23 мая 2017 года







На главную страницу





