Арбитражный суд региона отклонил иск компании «Черкизово» к Орловской области

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вторник
23.05.2017
16:00:01
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Арбитражный суд региона отклонил иск компании «Черкизово» к Орловской областиСумма иска была более 324 миллионов рублей.
В 2014 году на свиноводческом комплексе компании произошла вспышка африканской чумы свиней. В итоге пришлось уничтожить 27 тысяч голов. Компания посчитала, что потери им должен возместить областной бюджет, но арбитраж такую позицию не поддержал.
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