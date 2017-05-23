Новости версия для печати Орловская полиция продолжает борьбу с незаконными «чернобыльцами» В отношении 23-летней орловчанки завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве.



Оказалось, что девушка зарегистрировалась в «чернобыльской» зоне в Орловском районе, хотя не проживала там по факту. Это дало ей право получать выплаты для пострадавших от техногенной катастрофы. За год орловчанка получила около 185 тысяч рублей. Следствие по этому делу продолжается.





Юлия Сулим

23 мая 2017 года







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