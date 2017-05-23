Новости версия для печати В Орловской области за медпомощью после укуса клещей обратилось 223 человека 78 из пострадавших - дети.



Переносчиками боррелий являются более 12% паразитов. Специалистами Роспотребнадзора обработано акарицидными средствами территории всех загородных оздоровительных лагерей и целый ряд мест массового отдыха людей. Однако, по их мнению, этого не достаточно. Наибольшую тревогу вызывает областной центр, где целый ряд общественных территорий остались без внимания властей.

Александр Румянцев, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Не заключены договора на проведения акарицидных обработок парков и скверов на территории города Орла, которые требуют их проведения. Это Дворянское гнездо, парк «Ботаника», сквер Разградский, зона отдыха Светлая Жизнь, Щекотихинский пруд, Медведевский лес, территории кладбищ». С начала сезона специалисты уже провели обследования на территории почти в 300 гектаров. Больше половины территории обработаны от паразитов.





Оксана Гранн

23 мая 2017 года







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