В Орловской области за медпомощью после укуса клещей обратилось 223 человека

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В Орловской области за медпомощью после укуса клещей обратилось 223 человека78 из пострадавших - дети.
Переносчиками боррелий являются более 12% паразитов. Специалистами Роспотребнадзора обработано акарицидными средствами территории всех загородных оздоровительных лагерей и целый ряд мест массового отдыха людей. Однако, по их мнению, этого не достаточно. Наибольшую тревогу вызывает областной центр, где целый ряд общественных территорий остались без внимания властей.
С начала сезона специалисты уже провели обследования на территории почти в 300 гектаров. Больше половины территории обработаны от паразитов.
Александр Румянцев, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Не заключены договора на проведения акарицидных обработок парков и скверов на территории города Орла, которые требуют их проведения. Это Дворянское гнездо, парк «Ботаника», сквер Разградский, зона отдыха Светлая Жизнь, Щекотихинский пруд, Медведевский лес, территории кладбищ».