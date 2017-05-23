Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
23.05.2017
15:59:33
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орловской области за медпомощью после укуса клещей обратилось 223 человека

78 из пострадавших - дети.

Переносчиками боррелий являются более 12% паразитов. Специалистами Роспотребнадзора обработано акарицидными средствами территории всех загородных оздоровительных лагерей и целый ряд мест массового отдыха людей. Однако, по их мнению, этого не достаточно. Наибольшую тревогу вызывает областной центр, где целый ряд общественных территорий остались без внимания властей.
Александр Румянцев, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Не заключены договора на проведения акарицидных обработок парков и скверов на территории города Орла, которые требуют их проведения. Это Дворянское гнездо, парк «Ботаника», сквер Разградский, зона отдыха Светлая Жизнь, Щекотихинский пруд, Медведевский лес, территории кладбищ».
С начала сезона специалисты уже провели обследования на территории почти в 300 гектаров. Больше половины территории обработаны от паразитов.


Оксана Гранн
23 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта