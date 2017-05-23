Новости версия для печати В Орле впервые для боксёров организовали соревнования на свежем воздухе В Орле под открытым небом появился ринг. Но помериться силой на нём не каждый мог, а только спортсмены тайского бокса.



Бороться нужно было за «Золотую перчатку». Ринг развернули в Железнодорожном районе. На нём весь вечер не просто выступали, а дрались 14 пар спортсменов. В областную столицу на турнир «Золотая перчатка» приехали представители четырёх клубов тайского бокса области. На ринге можно было увидеть не всех именитых орловских спортсменов. Последние соревнования ЦФО по тайскому боксу оставили орловских ребят не в форме. Но на ринг они всё же вышли - за почётными грамотами.





Алина Чабан

23 мая 2017 года







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