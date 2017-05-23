Новости версия для печати Меньше доходов – меньше расходов Городская казна Орла за первые три месяца 2017 года наполнялась медленнее, чем за аналогичный период 2016-го.



Исполнение бюджета за первый квартал текущего года обсудили сегодня на еженедельном совещании в мэрии.

Начальник финансового Управления администрации города Артём Митасов пояснил: «За первый квартал 2017 года бюджет города Орла исполнен по доходам в сумме 947 млн. рублей. Или 22,8% к годовому плану. Снижение к объёму полученных доходов за аналогичный период 2016 года, составило 285 млн. Или 23,2%. Исполнение городского бюджета за первый квартал 17 года по расходам составило 1млрд. 27 млн. рублей, или 23% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 16 года расходы бюджета города Орла уменьшились на 150 млн. рублей, или на 12,8%. Дефицит бюджета города Орла составил 80 млн. рублей. И сложился за счёт остатков целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета на 1 апреля 17 года на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. И на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования». При этом городской бюджет сохраняет свою социальную направленность. На социально-культурную сферу за первый квартал текущего года было направлено 742 миллиона рублей. Это, к слову, 72% от общего объёма расходов городского бюджета.





Татьяна Курбатова

23 мая 2017 года







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