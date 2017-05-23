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Всплеск ДТП на орловских дорогах зарегистрировали в региональной Госавтоинспекции

11 человек пострадали в авариях в минувшие сутки. Среди них – девочка-пешеход. Также в полиции пытаются установить личность погибшего в Покровском районе водителя.

Как рассказала старший инспектор группы пропаганды ГИБДД Наталья Дудина, девочка-пешеход пострадала в результате наезда на нее автомобиля «Нива». ДТП произошло 22 мая на улице Лескова в Орле. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, был госпитализирован. 

22 мая в 21:30 в Покровском районе неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве двигался со стороны деревни Верхняя Сосна, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля. В результате ДТП неизвестный водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя и марку машины.

За сутки на дорогах задержано 11 нетрезвых автолюбителей.


Юлия Сулим
23 мая 2017 года

 


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