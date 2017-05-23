Новости версия для печати В Верховском районе ключи от новых квартир получили два молодых человека, относящихся к категории детей-сирот Счастливыми новоселами стали Евгений Виноходов и Вячеслав Токарев.



Всего в текущем году Верховскому району для предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделено около семи с половиной миллионов рублей. С начала года приобретено три благоустроенных квартиры в поселке Верховье.





Олег Смуглов

23 мая 2017 года







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