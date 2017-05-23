Сегодня состоялась встреча губернатора Вадима Потомского с делегацией Республики Сербия

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вторник
23.05.2017
15:59:28
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Сегодня состоялась встреча губернатора Вадима Потомского с делегацией Республики СербияГости прибыли в наш регион с двухдневным рабочим визитом.
На встрече обсуждались перспективные сферы сотрудничества Орловской области и Сербии. В их числе: сельское хозяйство; машиностроение и приборостроение; обрабатывающая и легкая промышленность; строительство; фармацевтическое производство; организация межвузовского взаимодействия; туризм. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества.
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