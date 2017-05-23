Новости версия для печати Губернатор принял участие в обсуждении инициатив орловских предпринимателей Деловой завтрак состоялся в рамках Недели бизнеса в Орле.



В течение часа бизнесмены задавали самые наболевшие вопросы представителям региональной власти. В центре внимания участников встречи были вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, также речь шла о барьерах, мешающих развитию бизнеса в регионе. К примеру, президент Ассоциации сельхозтоваропроизводителей «Орловское качество» Татьяна Куницына обратила внимание на необходимость популяризации орловских товаров за пределами области. Было отмечено, что наша продукция отличаются весьма высоким качеством, поэтому заслуживают особого внимания российского потребителя.





Юлия Сулим

23 мая 2017 года







На главную страницу





