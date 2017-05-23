Губернатор принял участие в обсуждении инициатив орловских предпринимателей

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вторник
23.05.2017
15:59:37
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Губернатор принял участие в обсуждении инициатив орловских предпринимателейДеловой завтрак состоялся в рамках Недели бизнеса в Орле.
В течение часа бизнесмены задавали самые наболевшие вопросы представителям региональной власти. В центре внимания участников встречи были вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, также речь шла о барьерах, мешающих развитию бизнеса в регионе. К примеру, президент Ассоциации сельхозтоваропроизводителей «Орловское качество» Татьяна Куницына обратила внимание на необходимость популяризации орловских товаров за пределами области. Было отмечено, что наша продукция отличаются весьма высоким качеством, поэтому заслуживают особого внимания российского потребителя.
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