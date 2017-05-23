Новости версия для печати В Орле чиновнику горадминистрации вручили лавровый веник Планёрки главы администрации Орла с регулярностью становятся первыми новостями в лентах информагентств. Сегодняшняя, как и на прошлой неделе, началась с акции.



На этот раз представители «Справедливой России» пришли с веником. Его вручили победителю внутрипартийного конкурса отписок. Свой анти-приз «эсеры» вручили Роману Игнатушину. По их мнению, начальник управления горхозяйства – победитель конкурса отписок. Жители просили восстановить освещение в переулке Шпагатном. Правда, сам чиновник награду не признал.

Роман Игнатушин, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Всё там было сделано, ответ жители получили уже даже после того, как работы были выполнены. Освещение сделали. В чем проблема? – Надо спрашивать у тех, кто выставляет претензии». Дальше планерка пошла своим чередом. Несанкционированные свалки, которые в этом месяце буквально заполонили улицы, – вопрос на планёрке номер один. Прямые договоры на вывоз мусора заключены, осталось решить, кто займется «брошенными» домами.



Дороги – традиционный вопрос совещания в мэрии. «Гарантийные» - под особым контролем, рапортует руководитель УКХ. На этой неделе Михалицына, Васильевскую и Шаумяна подрядчики закончат. Лужковский мост – засыплют щебнем, не дожидаясь июня и торгов.



Всего же 21 объект дорожной сети в этом году станет на ремонт. Почти 22 млн. рублей из городской казны уже потратили. В основном на уборку улиц и ямочный ремонт. Об исполнении бюджета доложил начальник профильного управления мэрии.

Артём Митасов, начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность. На социально-культурную сферу израсходовано 741,7 млн рублей, что составляет 72% общего объема расходов. В целом Орел живет в режиме экономии. 5,5 млн. рублей дополнительно город получил из областной казны. Деньги ушли на выплаты работникам двух МУПов – «Зеленстроя» и ПАТП-1. Отчет об исполнении бюджета еще раз заслушают и примут к сведению депутаты на майской сессии Горсовета.





Надежда Невматулина

23 мая 2017 года







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