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В Орле предприниматели на собственные средства пытаются ремонтировать дорогу

Весной этого года дорога по улице Бурова ушла под землю. От внешнего мира оказались отрезанными несколько жилых домов и два десятка предприятий. Чиновники с принятием мер не спешат.

На улице Бурова предупреждающие дорожные знаки появились после того, как дорога стала опасной – весной она начала осыпаться и уходить под землю. Но, несмотря на все предупреждения, на свой страх и риск, большегрузы продолжают свое движение, поскольку эта дорога – единственный путь к предприятиям.

Три асфальтобетонных завода и ещё два десятка производств, жилые дома - всех связывает только одна дорога, которая весной ушла под землю. После оползня забили тревогу жители новостроек. Ничего так и не дождавшись от орловский властей, в бой за справедливость и безопасность вступили «отрезанные от внешнего мира» предприниматели. Сами привезли щебень и асфальтовую крошку.
Герман Маркопольский , предприниматель: «Пытались обращаться к властям – безуспешно – с просьбой как-то исправить ситуацию с дорогой. Здесь нужно как можно скорее предпринимать действия и самые решительные».
Однако городские власти с принятием каких-либо мер не спешили. И тогда предприниматели сами пришли к чиновникам и призвали – поторопиться. Не скупились в выражениях, не стеснялись эмоций. Предприниматели до сих пор не понимают, как возле производственной зоны могли вырасти жилые дома. Не говоря уже о том, кто дал разрешение построить многоэтажку прямо на асфальтированной дороге, которой раньше пользовались все. Опасаются и за судьбу бизнеса.
Леонид Барбаянов, предприниматель: «Начнут работать асфальтовые заводы, пойдет движение большегрузной техники, и тогда уже жители начнут поднимать вопросы об экологической ситуации, о шуме, пыли, грязи. Мы работать не сможем. Двести человек останутся без работы».
Строительство новой дороги в этом месте у городских властей в планах нет. Но признались, что этот вопрос будет решён. Правда, каким именно образом, предстоит ещё обсудить.
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Конечно, жалко, что к этому вопросу так халатно отнеслись, но я думаю, что все решения примем и я готов уже завтра собрать все предприятия, если нужно будет, дадим поручения и найдем какой-то путь решения».
Впрочем, этот вопрос снова будут обсуждать, но уже на сессии Горсовета. А пока городские власти отправили рабочих, исследовать опасную дорогу. Тем временем, жители ближайших домов уже направили своё коллективное письмо в столицу с жалобой на нерасторопных орловских чиновников.


Алина Чабан
23 мая 2017 года

 


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