Новости версия для печати Сегодня в орловской библиотеке им. Пушкина был представлен сборник под названием «Знаменит Орел своими именами» В него вошли работы победителей городского литературного конкурса.



Этот конкурс был посвящен 450-летию Орла. Любой желающий мог написать о людях, которые внесли свой вклад в развитие города, о своей семье или о событиях, тесно переплетенных с историей областного центра. Жанры тоже различные: стихотворения, рассказы, эссе, очерки, сочинения. Определять лауреатов помогали орловские писатели. В итоге из огромного количества присланных работ, был отобран 31 автор. Их литературные труды попали в сборник.

Ирина Гладкова, директор централизованной библиотечной системы г. Орла: «Конкурс проходил очень интересно, по четырем номинациям. Работы все достойные. Поэтому очень рады, что такой сборник увидел свет. И надеемся, что он пополнит и фонды библиотек,и фонды школьных библиотек». И сегодня по одному экземпляру книги получили все, кто внес свою лепту в его появление.





Татьяна Напольских

23 мая 2017 года







На главную страницу





