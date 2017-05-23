В Урицком районе прошли масштабные командно-штабные учения

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В Урицком районе прошли масштабные командно-штабные ученияТренировались не только спасатели, но и все экстренные службы райцентра.
На Орловщине снова ждут тепла, а значит, угроза природных пожаров в регионе вновь возрастет. Именно эти условия легли в основу масштабных командно-штабных учений.
Чем грозит району лесной пожар, лучше всех знает председатель местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В руководстве МЧС напомнили: в операциях такого масштаба мелочей не бывает. Действовать оперативно должен не только авангард, но и тыл.
Александр Герасиков, первый заместитель главы, председатель КЧС и ОПБ Урицкого района: «В лесных массивах района возникновение пожаров возможно в результате сельскохозяйственных палов и нарушений требований пожарной безопасности в местах традиционного отдыха населения. При этом скорость распространения низовых пожаров может составлять от одного до трех метров в минуту, верхового – от трех до ста метров».
По итогам тренировки Урицкое районное звено гражданской обороны получило твердую четверку.