Новости версия для печати В Урицком районе прошли масштабные командно-штабные учения Тренировались не только спасатели, но и все экстренные службы райцентра.



На Орловщине снова ждут тепла, а значит, угроза природных пожаров в регионе вновь возрастет. Именно эти условия легли в основу масштабных командно-штабных учений.



Чем грозит району лесной пожар, лучше всех знает председатель местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Александр Герасиков, первый заместитель главы, председатель КЧС и ОПБ Урицкого района: «В лесных массивах района возникновение пожаров возможно в результате сельскохозяйственных палов и нарушений требований пожарной безопасности в местах традиционного отдыха населения. При этом скорость распространения низовых пожаров может составлять от одного до трех метров в минуту, верхового – от трех до ста метров». В руководстве МЧС напомнили: в операциях такого масштаба мелочей не бывает. Действовать оперативно должен не только авангард, но и тыл.



По итогам тренировки Урицкое районное звено гражданской обороны получило твердую четверку.





Иван Суверин

23 мая 2017 года







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