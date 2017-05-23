Новости версия для печати На Орловщине на одном из объектов «Газпрома» прошли тактико-специальные учения ФСБ Террористический акт на потенциально опасном объекте – такова была вводная учений.



Легенда учений такова: террористы, захватившие газонаполнительную станцию, взяли заложников, заминировали объект и выдвинули властям ряд требований - как политических, так и сугубо корыстных.

Наталья Сомова, официальный представитель УФСБ России по Орловской области: «По сценарию учений пять условных террористов осуществили закладку четырех самодельных взрывных устройств в непосредственной близости к емкостям газового хранилища. Со слов очевидцев, они захватили в заложники до десяти сотрудников газонаполнительной станции и поместили их в одно из помещений административного здания». Переговоры с бандитами - единственная возможность уберечь заложников и усыпить бдительность преступников. Силовикам необходимо выиграть время. Бандиты охотно принимают деньги в обмен на нескольких заложников. По замыслу силовиков, противник должен заключить, что инициатива на его стороне и все идет по плану. Нарушить их замыслы самым неожиданным образом правоохранители готовятся со всей тщательностью. Правильно выбрать момент для одного молниеносного удара – пожалуй, самая непростая задача для руководства КТО.

Наталья Сомова, официальный представитель УФСБ России по Орловской области: «Оперативным штабом отработаны вопросы проведения контртеррористической операции, координации действий, сил и средств, задействованных в проведении КТО. Руководитель и члены оперативного штаба определили дальнейшее направление совершенствования противодиверсионной защиты критически важных объектов региона». По итогам скоротечного учебного боя условные террористы нейтрализованы, заложники – освобождены, а критически опасный объект - не поврежден.



Как сообщили в руководстве оперативного штаба, задачи учений выполнены участниками в полном объеме.





Иван Суверин

23 мая 2017 года







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