Новости версия для печати В Орле отметят День славянской письменности и культуры Этот праздник отмечается в России и других странах, где говорят на славянских языках.



Отмечается День славянской письменности и культуры 24 мая — в день святых Кирилла и Мефодия, которые считаются создателями славянской письменности.



В этот день в Орле пройдет много мероприятий, приуроченных к этой дате.





Орловское Информбюро

24 мая 2017 года







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