Новости версия для печати Роспотребнадзор подвел итоги эпидемиологического периода Благодаря своевременной вакцинации в Орловской области в прошедшем эпидсезоне количество случаев заболевания гриппом было снижено более чем в два раза по сравнению с 2015 годом.



Тяжелые формы заболевания гриппом регистрировались в единичных случаях. В этом году охват прививками населения планируется довести до 40%, это один из лучших показателей в Российской Федерации.

Александр Румянцев, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Учитывая осложнение ситуации по гриппу птицы в мире и на территории РФ, необходимо будет организовать вакцинацию работников предприятий птицеводства. Проводимая иммунизация детей против пневмококковой инфекции в 2015-16 годах позволила снизить заболеваемость пневмонией, вызванной пневмококками, у детей в возрасте до 6 лет более чем в четыре раза по сравнению с 2013 годом». В региональном бюджете на 2017 год предусмотрены финансовые средства на приобретение вакцин для иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.





Оксана Гранн

24 мая 2017 года







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