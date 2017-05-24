Новости версия для печати Двое девятиклассников из Орловского района готовятся стать участниками проектной смены образовательного центра «Сириус» в городе Сочи Это ученики жилинской школы Владислав Белкин и Николай Свиридов.



На смену ребят пригласил экспертный совет Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ школьников. Орловцы отмечены за успешное участие во Всероссийской молодежной научно-практической конференции Орловского государственного университета «МИФ-2017».



Они заняли второе место в секции «Современные технологии в сельском хозяйстве» и региональном этапе Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ школьников.





Олег Смуглов

24 мая 2017 года







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