Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- И себя показать, и договор подписать. Орловщина встретила делегацию из Сербии.



- Отремонтировать …нельзя…построить новую. Два месяца городские власти не могут поставить запятую в «дорожной проблеме».



- О земляках – с любовью. Сборник «Знаменит Орёл своими именами» составлен из работ победителей литературного конкурса.



- Принадлежит Ермолову. В Орле выставлены отреставрированные личные вещи генерала.



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Вести-Орёл

23 мая 2017 года







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