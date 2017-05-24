Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
24.05.2017
11:38:55
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Губернатор Орловской области и председатель Южно-Бачского административного округа Республики Сербия подписали договор о сотрудничестве

Документ подразумевает партнёрство в перспективных сферах: сельское хозяйство, машино- и приборостроение, строительство, фармацевтика и многое другое.

Вторник в областной администрации начался с приёма губернатором делегации из Сербии. Обмен любезностями, обсуждение международной политической обстановки, а после - за работу. Пленарное заседание. Гостей в первую очередь интересует сотрудничество в сфере сельского хозяйства: производство семян, овощеводство, переработка сельхоз продукции. 
 
В свою очередь Южно-Бачский административный округ может предложить наработки Сербского института полеводства и овощеводства: семена гибридов подсолнечника, кукурузы и сои. Также Сербия готова и к сотрудничеству в других областях экономики.
Милан Новакович, председатель Южно-Бачского административного округа Республики Сербия: «Мы хотели бы наладить сотрудничество с Орловской областью в сфере сельского хозяйства, промышленности, науки и технологий. Также нам очень интересны взаимные инвестиции в эти сферы. Опыт обеих стран, обоих регионов, будет очень полезен для развития российско-сербских отношений».
В подтверждение сказанного стороны подписали договор о взаимном сотрудничестве. ЖКХ, промышленность, строительство, торговля, ЖКХ, инвестиции – и это далеко не полный список областей партнёрства двух регионов.
 
Сразу после этого гости из Европы хотели познакомиться с наработками орловских НИИ – зернобобовых и крупяных культур и селекции плодовых культур. Но дождь изменил планы гостей. Однако отчасти достижения они смогли попробовать – облепиховый сок, сок из чёрной смородины и желе из опытных образцов.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Нам есть что предложить со стороны Орловской области. Есть что приобрести у сербской стороны и дальше развивать наши отношения. Самое главное: Сербия – это европейская страна, которая никогда за всю историю нашей дружбы не дала возможности задуматься, что её позиция по отношению к России, добрая позиция, может измениться».
Стоит отметить, что подписанный главами регионов договор о сотрудничестве – не первый в своём роде. Орёл и сербский город Нови Сад вначале этого года уже подписали подобный документ. А осенью для укрепления отношений орловская делегация с ответным визитом посетит Сербию. В неё, помимо чиновников, войдут и бизнес-представители области.





Антон Киселёв
24 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта