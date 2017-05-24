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Губернатор Орловской области и председатель Южно-Бачского административного округа Республики Сербия подписали договор о сотрудничестве

Вторник в областной администрации начался с приёма губернатором делегации из Сербии. Обмен любезностями, обсуждение международной политической обстановки, а после - за работу. Пленарное заседание. Гостей в первую очередь интересует сотрудничество в сфере сельского хозяйства: производство семян, овощеводство, переработка сельхоз продукции.

В свою очередь Южно-Бачский административный округ может предложить наработки Сербского института полеводства и овощеводства: семена гибридов подсолнечника, кукурузы и сои. Также Сербия готова и к сотрудничеству в других областях экономики.

Милан Новакович, председатель Южно-Бачского административного округа Республики Сербия: «Мы хотели бы наладить сотрудничество с Орловской областью в сфере сельского хозяйства, промышленности, науки и технологий. Также нам очень интересны взаимные инвестиции в эти сферы. Опыт обеих стран, обоих регионов, будет очень полезен для развития российско-сербских отношений».

В подтверждение сказанного стороны подписали договор о взаимном сотрудничестве. ЖКХ, промышленность, строительство, торговля, ЖКХ, инвестиции – и это далеко не полный список областей партнёрства двух регионов.

Сразу после этого гости из Европы хотели познакомиться с наработками орловских НИИ – зернобобовых и крупяных культур и селекции плодовых культур. Но дождь изменил планы гостей. Однако отчасти достижения они смогли попробовать – облепиховый сок, сок из чёрной смородины и желе из опытных образцов.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Нам есть что предложить со стороны Орловской области. Есть что приобрести у сербской стороны и дальше развивать наши отношения. Самое главное: Сербия – это европейская страна, которая никогда за всю историю нашей дружбы не дала возможности задуматься, что её позиция по отношению к России, добрая позиция, может измениться».

Стоит отметить, что подписанный главами регионов договор о сотрудничестве – не первый в своём роде. Орёл и сербский город Нови Сад вначале этого года уже подписали подобный документ. А осенью для укрепления отношений орловская делегация с ответным визитом посетит Сербию. В неё, помимо чиновников, войдут и бизнес-представители области.