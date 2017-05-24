Новости версия для печати В Орле прошла научно-практическая конференция «1917 год в российской провинции» Историки из разных городов страны приехали в областной центр, чтобы поделиться результатами своих научных работ. Гостям и орловцам представили личные вещи Ермолова. Их обнаружили в 2012 году во время работ на Троицком кладбище, где упокоен генерал. 50 предметов отреставрировали столичные мастера.



Открыла конференцию подготовленная специально к этому дню выставка, которая называется «Великие потрясения великой России». Все представленные экспонаты: документы, газеты, плакаты свидетельствуют о революционных событиях и духе того времени. В этот раз все доклады и выступления посвящены событиям 17 года прошлого века. О том, что происходило в момент установления молодой Советской Власти - не в столицах и крупных городах, а в провинции. Конференция призвана, прежде всего, отметить исследованиями столетний юбилей революции и проанализировать на основе научных работ ход исторических событий. Гостям показали и обновленную экспозицию краеведческого музея. Где открылся уголок генерала Ермолова, 50 предметов вернулись в Орел из Москвы, где в реставрационных мастерских их привели в демонстрационный вид. Но выставлены из них далеко не все. Андрей Минаков, директор Орловского краеведческого музея: «Здесь в первую очередь представлены эполеты, которые принадлежали сыну прославленного полководца и элементы мундира самого Алексея Петровича, иконка, которая была найдена на месте склепа». Кроме того, можно увидеть вазу, принадлежавшую семье Ермоловых, которая находилась в его имении в Лукьянчиково. Краеведческий музей по-прежнему остается единственным музеем в мире обладателем личных вещей знаменитого генерала. Так что представленные экспонаты являются абсолютно уникальными.





Эва Стасюлевич

24 мая 2017 года







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