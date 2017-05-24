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В школах Орла сегодня пройдут «последние звонки»

В этом году со школой попрощаются 1357 одиннадцатиклассников. 239 человек — претенденты на медали «За особые успехи в учении». Среднюю школу окончат также 2783 девятиклассника.



Торжественные линейки начались в 10 утра.

УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить безопасное движение автотранспорта в местах проведения праздника и организовать дежурство сотрудников: с 8.30 до 14 часов — в общеобразовательных учреждениях, с полудня до полуночи - в местах коллективного отдыха. Дополнительные наряды будут дежурить на площади Ленина, в Городском парке культуры и отдыха, Детском парке, сквере Гуртьева, парках Победы и «Ботаника», на берегу реки Орлик в районе Дворянского гнезда, а также – в зоне отдыха Медведевского леса по улице Рощинской.