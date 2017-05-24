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Роспотребнадзор: Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения в Орловской области улучшилось

На сегодняшний день около 86% населения обеспечены доброкачественной питьевой водой. Однако пока есть факты, которые тревожат санитарных врачей.

Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, за истекший период на территории Орловской области доля проб питьевой воды централизованного водоснабжения, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям составила 9,6% и 0,5% соответственно. 
 
Управлением Роспотребнадзора направлено 53 уведомления организациям, осуществляющим холодное водоснабжение о несоответствии средних уровней показателей проб питьевой воды, отобранных в течение 2016 года. 
 
В Свердловском, Орловском, Урицком районах показатели качества питьевой воды по содержанию железа, общей жёсткости и мутности приблизились к показателям, которые могут расцениваться, как существенное ухудшение качества питьевой воды. 
 
Превышение среднеобластного показателя числа нестандартных проб по микробиологическим показателям отмечается на территории Знаменского, Урицкого, Новосильского, Новодеревеньковского районов. Это связано с изношенностью разводящих сетей, непроведением профилактического хлорирования разводящих сетей после аварийных ситуаций и других технических работ. 
 
В связи с этим губернатор Орловской области настоятельно рекомендовал главам тех районов, где состояние воды ухудшается, разработать проектно-сметную документацию для модернизации водопроводных сетей.



Татьяна Курбатова
24 мая 2017 года

 


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