Новости версия для печати В Мценском районе 10% площадей под озимой пшеницей будет пересеяно яровыми зерновыми и крупяными культурами Такое решение принято в связи с тем, что не во всех предприятиях района зерновые перезимовали успешно.



Кстати, в районе уже засеяно 104% от плана яровыми культурами, столько же ячменя, 100% от плана гороха и 113% - люпина. Сев однолетних трав выполнен в полном объеме. Предприятиями АПК ведется высадка технических и масличных культур. В этом году в районе увеличат площади посевов гречихи – на 10-12%. Территории для этой культуры отведены в четырех предприятиях.





Юлия Сулим

24 мая 2017 года







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