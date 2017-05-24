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Вниманию водителей!

Как сообщили в пресс-службе администрации города Орла, в связи с проведением массового мероприятия, 26 мая с 00.00 до 17.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина и на улице Тургенева (на участке от ул. Брестская до ул. Ленина).

В этот же день с 13.00 до 17.00 будет закрыто движение транспортных средств по улице М. Горького (на участке от ул. Брестская до пл. Ленина) и по улице Ленина (на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, 1).