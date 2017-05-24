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Жильцы «брошенных» домов заключат договоры с другими управляющими компаниями

Речь шла о многоквартирных домах, с которыми Первая городская управляющая компания не продлила договоры обслуживания.

Как сообщил глава территориального управления по Заводскому району администрации города Орла Юрий Студенников, в районе находится 123 «брошенных» дома. В настоящее время управляющая компания «Вавилон» намерена заключить договоры с этими домами. До 18 июня планируется провести собрания жильцов.

По информации зам. главы территориального управления по Железнодорожному району Олега Дутова, в 47 домах собрания по выбору управляющей компании проведут до 2 июня.

Заместитель главы территориального управления по Советскому району Николай Ванифатов сообщил, что жильцы 21 дома определятся с выбором УК до 1 июня.