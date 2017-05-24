Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
24.05.2017
11:38:49
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Жильцы «брошенных» домов заключат договоры с другими управляющими компаниями

23 мая на рабочем совещании в администрации Орла был обсужден вопрос по заключению договоров собственников жилья в многоквартирных домах с управляющими компаниями.

Речь шла о многоквартирных домах, с которыми Первая городская управляющая компания не продлила договоры обслуживания. 
 
Как сообщил глава территориального управления по Заводскому району администрации города Орла Юрий Студенников, в районе находится 123 «брошенных» дома. В настоящее время управляющая компания «Вавилон» намерена заключить договоры  с этими домами. До 18 июня планируется провести собрания жильцов.
 
По информации зам. главы территориального управления по Железнодорожному району Олега Дутова, в 47 домах собрания по выбору управляющей компании проведут до 2 июня.
 
Заместитель главы территориального управления по Советскому району Николай Ванифатов сообщил, что жильцы 21 дома определятся с выбором УК до 1 июня.



Орловское Информбюро
24 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта