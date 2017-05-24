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В Орле наконец-то скосят траву на газонах

Соответствующее поручение глава администрации города Орла Андрей Усиков дал своим заместителям по районам. В первую очередь работы будут проведены в местах массового пребывания горожан.

Покос травы ведется бригадами, созданными при территориальных управлениях по районам, а также работниками МУП «Зеленстрой». С предприятием заключен контракт на сумму 3 млн 700 тыс рублей. Составлен график проведения работ.
 
Как сообщил начальник УКХ города Орла Дмитрий Зуев, на прошедшей неделе на улицах города работало 40 единиц спецтехники, в ручном труде было задействовано 125 человек. За этот период вывезено 300 кубометров мусора и 400 тонн смета.
 
Глава администрации также обратил внимание на то, что урны на остановках общественного транспорта должны регулярно очищаться от скопившегося мусора.
 
Андрей Усиков сообщил, что на этой неделе лично проверит, как выполняется работа по благоустройству областного центра, сообщает сайт администрации города. 



Орловское Информбюро
24 мая 2017 года

 


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